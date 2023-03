Si innamora del figliastro dopo averlo cresciuto per 14 anni: ora hanno due bambini

Un paio di anni fa una donna russa, Marina Balmasheva, ora 37enne, ha iniziato ad avere una relazione con il suo figliastro, Vladimir Shavyrin: quando si era messa con suo padre Alexey lui aveva appena 7 anni, e di fatto lei è stata per lui una vera e propria mamma.

Durante la pandemia, però, qualcosa è cambiato. A riportare la vicenda sono i tabloid inglesi, che citano alcuni post della donna sui social. I due hanno appena avuto il loro secondo figlio. Rivendicano il proprio amore, con lei che vede in lui “gli occhi azzurri più affascinanti del mondo”: entrambi però non si aspettavano di diventare genitori così presto. “Marina ha sedotto mio figlio”, è tuonato il marito Alexey Shavyrin sfogandosi con i media locali.

“Vladimir non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. Le avrei perdonato il tradimento, se non fosse stato mio figlio. Correva verso il letto di mio figlio dalla nostra camera da letto mentre dormivo. Dopo di che tornava e si sdraiava a letto con me come se nulla fosse accaduto”.