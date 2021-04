Ritrovata in Svizzera Mia, la bambina rapita in Francia

Dopo sei giorni di ricerche, è stata ritrovata in Svizzera Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi (est della Francia) da 3 uomini per conto della madre.

La piccola si trovava in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. Lo rende noto Bfm Tv. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia.

Venerdì i tre sequestratori di Mia avevano confessato alla polizia che all’origine della loro azione c’era la madre della piccola. I tre uomini si erano presentati alla porta di casa della nonna materna di Mia, alla quale il tribunale ha affidato la piccola – vietando che la madre potesse vederla da sola – affermando di essere dei servizi sociali e portando via, senza violenza, la bambina.

Secondo i media francesi la madre era vicina a movimenti complottisti anti Covid. Il procuratore francese, Nicolas Heitz, ha spiegato che la madre di Mia aveva atteggiamenti violenti e in passato aveva cercato di portare via la figlia da scuola. Lola Montemaggi è stata arrestata lo stesso giorno in cui i tre rapitori l’hanno accusata di aver organizzato il sequestro.

