Richard Gere ricoverato in Messico per una polmonite, ecco le ultime sulle condizioni dell’attore

Richard Gere è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre si trovava nel paese in vacanza con la sua famiglia. A riportare la notizia è il sito americano TMZ, che specifica che l’attore statunitense si riprenderà presto, al termine delle cure resesi necessarie.

L’attore e la moglie Alejandra Silva si trovano in vacanza nei pressi della località di Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della consorte. Il divo, stando a quanto si apprende, è stato portato in ospedale dopo che la sua tosse è cresciuta d’intensità, a tal punto da rendere necessario l’intervento di un medico.

Gere è stato sottoposto a cure antibiotiche per lenire l’infiammazione ai polmoni. Il ricovero è durato una sola notte e, anche se non è noto il giorno in cui è entrato in ospedale, le condizioni di Gere sono date in deciso miglioramento.

Stando a quanto scritto dalla moglie Alejandra su Instagram, le vacanze si sono concretizzate tre settimane dopo dei malanni che hanno colpito l’intera famiglia. In una delle ultime foto di Gere, che lei stessa ha pubblicato su Instagram, l’interprete appariva con la mascherina sul volto.

Tutto sommato, però, sembra stare bene e può tornare a godersi la sua vacanza dopo un momento di tensione dovuto al ricovero, ma che gli ha permesso di rimettersi in salute in poco tempo, prendendo le dovute precauzioni e tornando a festeggiare insieme ad Alejandra e i loro due bambini.