Relazioni tra Stati Uniti e Italia: il Presidente di AP LaPresse Marco Durante verso un incarico istituzionale

Il Presidente e AD di AP LaPresse, Marco Maria Durante, secondo diverse indiscrezioni, a breve potrebbe ricevere un incarico istituzionale con lo scopo di mantenere, se non rafforzare, i rapporti con il governo degli Stati Uniti.

Ipotesi corroborata da diversi elementi: dall’incontro di Giorgia Meloni con il Presidente USA del 19 maggio, durante il quale non è passata inosservato il loro tenersi per mano, all’attuale vicinanza tra il nostro Paese e gli Stati Uniti (anche per via della guerra in Ucraina). Altro elemento a sostegno di questo possibile nuovo incarico anche la presenza al Gran Gala dei corrispondenti della Casa Bianca tenutosi il 29 aprile scorso, dove Marco Durante con la moglie Thea Aprea era l’unico italiano invitato alla cena.

Inoltre, AP LaPresse, con uffici a Washington e New York, già gestisce i flussi di comunicazione e di informazione dalla Casa Bianca, trovandosi quindi in posizione privilegiata a livello di rapporti con gli Stati Uniti. Durante si troverebbe in una situazione di notevole vicinanza a Joe Biden, a Condolezza Rice, nonché all’ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia, impegnata a Washington.

Secondo le indiscrezioni, il Governo vorrebbe affidare al Presidente di AP LaPresse un ruolo istituzionale in modo da rafforzare il livello di cooperazione con gli Stati Uniti, in particolare con la Casa Bianca. La scelta, inoltre, avverrebbe in un momento di particolare difficoltà per il Presidente Joe Biden: da un lato per la questione del raggiungimento del tetto del debito, a rischio default; dall’altro per il fatto che la maggior parte della popolazione statunitense si dichiara contrario al finanziamento della guerra in Ucraina.