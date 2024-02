Regno Unito: scatta il bando totale ai telefoni cellulari nelle scuole

Un divieto totale di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole entrerà in vigore nel Regno Unito. È quanto riferisce il quotidiano “The Times“, secondo cui agli insegnanti sarà consentito perquisire gli zaini degli alunni, nel tentativo di migliorare la disciplina negli istituti scolastici.

Gli studenti che violano il divieto rischiano di subire la confisca dei loro telefoni per tutto il tempo che il preside della scuola riterrà necessario. Oltre a concedere agli insegnanti la facoltà di perquisire gli zaini, il provvedimento assicura ai docenti protezione da eventuali azioni legali dei genitori in caso di smarrimento o danneggiamento dei dispositivi confiscati. Le nuove linee guida offriranno alle scuole quattro diversi approcci per garantire il rispetto del divieto.

Per le scuole saranno disponibili quattro diverse opzioni per mettere in pratica il bando: divieto assoluto di portare a scuola gli smartphone, la consegna all’ingresso allo staff, la chiusura negli armadietti e la possibilità di portarli in aula a patto però che non vengano né usati, né visti, tanto meno sentiti. In quest’ultimo caso, i cellulari dovranno essere spenti nello zaino.

La ministra Gillian Keegan ha motivato questa decisione affermando che “le scuole sono luoghi per apprendere e i telefonini sono, come minimo, una distrazione non richiesta”. Il Ministero ha anche fatto sapere che offrirà agli insegnanti la protezione legale in caso di ricorsi da parte di studenti o genitori.