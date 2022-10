Rishi Sunak, 42 anni, origini indiane, brexiteer pragmatico ed ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in maggioranza a Westminster. Più tardi, dopo le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, sarà designato automaticamente premier britannico dal re. Gradito alla City, Sunak diventa il primo capo del governo del Regno di radici etniche indiane. Penny Mordaunt, unica rivale dopo la rinuncia di BoJo, s’è ritirata in extremis. Suniak, 42 anni, è inoltre il primo premier di fede induista.

A Mordaunt, che ha riconosciuto la sconfitta pochi minuti prima dell’annuncio, è stato comunque riservato un posto nel nuovo governo. La conservatrice era infatti in difficoltà a raggiungere il quorum di 100 endorsement fra i colleghi deputati che le avrebbe consentito di portare Sunak (capace di ottenere al contrario circa 200 nomination) al ballottaggio dinanzi alla base militante degli iscritti. Così, non le è rimasto che ammettere la sconfitta ritirandosi, spiegando che il regno e il partito si trovano di fronte a un tempo “senza precedenti”. E per questo si è impegnata a contribuire a riunire i Tory dietro il nuovo leader e a “lavorare insieme”. Perché “c’è molto da lavorare” per far uscire il Paese dalla crisi.