Trentuno segretari, 12 addetti stampa, quattro cuochi, tre valletti e due maggiordomi, addetti alle pulizie e servizi finanziari, sono 101 undici i membri del personale di re Carlo impiegati nella residenza londinese Clarence House. Ora che il nuovo re si stabilirà a Buckingham Palace verranno licenziati e probabilmente impiegati da altri membri della famiglia reale. La notizia non era inaspettata per lo staff, lo conferma il maggiordomo di Carlo, Grant Harrold: “Sin dalla mia assunzione, ero pienamente consapevole che quando la Regina sarebbe deceduta sarei stato licenziato perché il mio capo non è più il Principe di Galles”.

Ciononostante il sindacato dei servizi pubblici denuncia l’insensibilità dell’amministrazione nell’annunciare la notizia proprio durante le cerimonie di commemorazione della regina, per le quali lo stesso staff aveva lavorato intensamente. “Sebbene fosse lecito aspettarsi alcuni cambiamenti all’interno della famiglia reale, in quanto i ruoli cambiano, la portata e la velocità con cui è stato annunciato questo cambiamento è estremamente insensibile” ha dichiarato la segretaria generale del sindacato. Ciò accade in un contesto durante il quale i più grandi sindacati del paese si sono impegnati a interrompere gli scioperi durante il periodo di lutto per riguardo alla famiglia reale.