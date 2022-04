“Stanca ed esausta”: la confessione della Regina Elisabetta

“Un’orribile” infezione che lascia chi ne viene colpito “molto stanco ed esausto”. È il Covid raccontato nelle parole della regina Elisabetta, 96 anni fra una decina di giorni, che in qualche modo – pur senza mai esprimersi in prima persona – ha confessato l’esperienza fatta di recente in occasione del suo stesso contagio, superato il mese scorso.

A rivelarlo, in modo indiretto eppure chiarissimo, è stata la stessa Sovrana in una chiacchierata con pazienti e camici bianchi di un ospedale di Londra che ha avuto il sapore dello sfogo, se non quello del preannuncio di un passo d’addio, magari verso l’abdicazione in favore dell’eterno erede Carlo cui l’irriducibile figlia di re Giorgio VI e della guerra si è finora sempre rifiutata di piegarsi, come fosse una sorta di tradimento dei propri doveri.

Chiamata ieri a collegarsi in video con il Royal London Hospital di White Chapel per l’inaugurazione a distanza di una nuova ala a lei intitolata, l’anziana monarca ha ascoltato con aria pensosa medici, infermieri e un paziente reduce dal Covid come lei. Poi ha commentato: “Questo virus lascia molto stanchi ed esausti, non è vero?“. Riflessione frutto senz’altro di un’esperienza intima, sottolineano oggi unanimi i tabloid dell’isola, interpretando in prima pagina la frase come richiamo diretto alla sua personale “battaglia contro il Covid.