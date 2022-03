La Regina Elisabetta ha annullato gli impegni ufficiali dell’ultimo periodo, e ora i sudditi sono in ansia per le sue condizioni di salute. La sovrana d’Inghilterra è da poco guarita dal Covid, ma ha preferito non prendere parte alle celebrazioni del Commonwealth, all’Abbazia di Westminster. Un forfait all’ultimo minuto e controvoglia, dettato probabilmente dal fatto che Elisabetta non riesce a stare in piedi molto a lungo. E pare che da qualche mese abbia rinunciato anche a portare a passeggio i suoi amati cani.

Troppo fragile e affaticata dunque la Regina, per partecipare a cerimonie e incontri che la costringerebbero a stare a lungo in piedi o in mezzo agli ospiti. D’altronde già nelle ultime uscite la sovrana si reggeva a un bastone. Negli ultimi giorni però la 95enne si starebbe muovendo in sedia a rotelle, ma avrebbe annullato gli impegni pubblici perché, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, “sarebbe troppo orgogliosa” per farsi vedere su una carrozzina.

Ecco perché Elisabetta uscirà sempre meno dal Castello di Windsor, riceverà gli ospiti solo in casi eccezionali e per il resto si affiderà alle videochiamate. Nessuno l’ha mai vista in sedia a rotelle in occasione di un appuntamento reale ed è probabile che farà di tutto affinché questo non avvenga. La sovrana d’Inghilterra non vuole farsi vedere in carrozzina perché ricorda, quasi con orrore, le foto scattate nel 2001 alla sua defunta sorella, la principessa Margaret, negli ultimi mesi di vita. Per cui non vuole che quella sia l’ultima immagine che i sudditi avranno di lei.

Ora bisognerà capire se la Regina ci sarà per la celebrazione in memoria del principe Filippo, il defunto marito, scomparso ad aprile dello scorso anno. L’idea è quella di portare Elisabetta II a Londra in elicottero e poi in auto fino a Westminster, in modo da non dover ricorrere alla sedia a rotelle e soprattutto per proteggerla dai fotografi. Ma potrebbe rinunciare a partecipare anche a questo evento.

In bilico c’è persino la sua partecipazione agli eventi per il Giubileo di Platino, le celebrazioni per i 70 anni di trono, con tanto di festa nazionale prevista per l’inizio di giugno. “Non dovremmo stupirci se non si facesse vedere neppure in quell’occasione”, rivela l’esperto di affari reali Richard Palmer dell’Express. “È tutto molto triste. Spero che sarà in grado di partecipare ai festeggiamenti per il suo anniversario”, aggiunge un altro esperto, Christopher Biggins.