Re Carlo in moschea col calzino bucato: polemiche su tabloid e social

Un “faux pas” che non è sfuggito all’attenzione dei social e dei tabloid britannici. È bastata la foto di un calzino bucato per riaccendere le polemiche sulle scelte stilistiche di Carlo III.

Il calzino incriminato è stato ripreso dai fotografi all’interno della storica moschea di Brick Lane, a Londra, dove il sovrano si era recato mercoledì scorso. Il re noto per la sua “parsimonia”, come ha ricordato il Telegraph, stava visitando il centro della comunità bangladese di Londra insieme alla consorte Camilla. Il noto quotidiano conservatore ha sottolineato come il figlio di Elisabetta sia rinomato per indossare capi “che hanno superato la prova del tempo”.

Durante la sua visita, il re ha anche piantato un albero in un parco della zona intitolato ad Altab Ali, un giovane bangladese vittima di un efferato omicidio a sfondo razziale nel 1978.