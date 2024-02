Re Carlo ha iniziato le cure per il cancro. Notte a a casa a Londra: ipotesi abdicazione in favore del principe William

Notte a casa a Londra per re Carlo III, dopo l’avvio di un trattamento contro il cancro che gli è stato diagnosticato in seguito all’intervento alla prostata della settimana scorsa. Lo ha reso noto la Bbc.

Buckingham Palace non ha rivelato che tipo di cancro abbia, ma ha escluso che sia alla prostata e ha fatto sapere che è stato scoperto mentre il re era in ospedale per un ingrossamento benigno della prostata.

“Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro”, si legge nel comunicato della Casa Reale britannica, che prosegue: “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto”.

“Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile – conclude la nota -. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro”.

Il principe Harry volerà da solo a Londra per vedere il padre cui è stato diagnosticato un cancro. Lo riporta la Bbc, secondo cui la moglie del Duca di Sussex Meghan e i figli, Archie e Lilibet, resteranno negli Stati Uniti. Ancora non è noto quando Harry partirà per la Gran Bretagna dal momento che, secondo il suo entourage, lascerà la California “nei prossimi giorni”. La visita, sottolinea la Bbc, apre una speranza di riconciliazione all’interno della Royal Family dopo le tensioni tra Harry da una parte e Carlo e William dall’altra.

L’esempio della regina Margherita di Danimarca, che a 83 anni ha abdicato a favore del figlio Fredrick, potrebbe guidare anche le scelte di Carlo. Il biografo reale Phil Dampier aveva parlato, prima della notizia del cancro, della possibilità di un addio al trono entro cinque anni. «Se dovesse avere problemi di salute o credesse che sia il momento giusto, potrebbe lasciare il trono a William. Sua madre Elisabetta non poteva farlo, perché suo padre Giorgio VI diventò re dopo l’abdicazione del fratello, e dunque era qualcosa da non ripetere. Ma i tempi cambiano», ha spiegato Dampier. Mentre i giornali inglesi avevano scritto che «William è capace e pronto a prendere il suo posto». In caso di temporaneo impedimento, spiega invece oggi Repubblica, ci sono i consiglieri di Stato. Ovvero i membri della Royal Family che fanno le veci di un sovrano quando è impossibilitato per questioni di salute oppure è all’estero.