Francia, ragazza respinta all’ingresso del Museo d’Orsay: “Troppo scollata, così lei non entra”

Ragazza viene fermata fuori dal Museo d’Orsay

“Troppo scollata, così lei non entra”. Una ragazza sarebbe stata fermata all’ingresso del celebre Museo d’Orsay a Parigi. A raccontare la vicenda è la stessa protagonista, Jeanne, che ha postato su Twitter una lettera: “È martedì 8 settembre, il caldo del aumenta e le braccia si scoprono. Ho voglia di andare al museo d’Orsay, e non sospetto che il mio décolleté diventerà oggetto della discordia. Arrivata all’ingresso non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista della scollatura turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni, che inizia: ‘Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa simile’, mentre la sua collega prova a convincerla a lasciare perdere”, scrive la giovane sui social.

“Domando che cosa stia succedendo, nessuno mi risponde ma fissano il mio décolleté, mi sento a disagio, l’amica che mi accompagna è sconvolta. Un altro agente, di sicurezza stavolta — décolleté, quest’arma di distruzione di massa — si avvicina e mi intima ad alta voce: ‘Signora le chiedo di calmarsi’. Sono calmissima, vorrei solo capire perché non posso entrare nel museo. ‘Le regole sono le regole’. Arriva un altro responsabile, nessuno ha il coraggio di dire che il problema è la scollatura”, continua la ragazza. “Io non sono solo il mio décolleté, non sono solo il mio corpo. Mi domando se i funzionari che volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche sessiste”, conclude.

Lettre ouverte @MuseeOrsay Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

