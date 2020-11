Quanto guadagna Joe Biden: stipendio e patrimonio del possibile presidente degli Stati Uniti

Quanto guadagna il candidato alle presidenziali americane 2020 Joe Biden? Qual è il suo patrimonio? L’attenzione su questo aspetto dello sfidante di Donald Trump nelle elezioni USA 2020 è alle stelle. In tanti se lo chiedono. La risposta ve la diamo subito: rispetto al suo sfidante, il patrimonio di Biden è nettamente inferiore. Al momento, quindi da candidato alle presidenziali, Joe Biden percepisce una pensione pari a circa 250 mila dollari all’anno. Quando invece era vicepresidente durante l’amministrazione Obama, si è stimato che tra stipendio e altri guadagni arrivasse a mettere in cassa 407 mila dollari l’anno. Di questi soldi incassati fino al 2016, 230 mila dollari derivavano dal suo stipendio di allora per il ruolo di vice presidente ricoperto durante gli otto anni che hanno visto Obama alla Casa Bianca. Attenzione però: se Joe Biden dovesse vincere le elezioni USA 2020, il suo stipendio crescerebbe così come il patrimonio.

Lo stipendio del Presidente degli Stati Uniti

Il Presidente degli Stati Uniti attualmente viene infatti pagato 400 mila dollari l’anno, stipendio questo soggetto poi alle imposte sui redditi. Al contrario di quanto si possa pensare, non è lo stipendio più alto tra i compensi dei leader politici mondiali, essendo superato dal primo ministro di Singapore. Lo stipendio del presidente USA non è soggetto ad aumenti o ad aggiustamenti all’inflazione, secondo quanto stabilito dalla Costituzione che recita: “Il Presidente, in tempi predefiniti, riceve un compenso per i suoi servizi che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo nel quale egli è stato eletto…”. La Costituzione non specifica però quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti. Infatti, il suo stipendio deve essere impostato e regolato dal Congresso. L’attuale stipendio di 400 mila dollari all’anno è stato aggiornato durante la presidenza di Clinton, in vigore dal 20 gennaio 2001. Quindi, in caso di vittoria, la risposta a quanto guadagna oggi Joe Biden non sarebbe più 250 mila dollari di pensione ma 400 mila dollari per il ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America.

Oltre allo stipendio al presidente degli Stati Uniti, attualmente Donald Trump, viene concesso un conto spesa di 50 mila dollari all’anno, un conto per i viaggi da 100 mila non tassabile e un assegno di 19 mila per l’intrattenimento. Tali spese devono essere sostenute come parte degli impegni ufficiali e gli eventuali importi non utilizzati fanno poi ritorno nelle casse del Tesoro degli Stati Uniti. Ma i benefit non finiscono qui. Il numero uno degli Stati Uniti gode infatti anche di un aereo privato (Air Force One), sicurezza h24, residenza (la Casa Bianca), personale di servizio e collaboratori, residenze per svago e tempo libero.

