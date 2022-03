Putin vieta l’ingresso in Russia ai cittadini dei “Paesi ostili”, c’è anche l’Italia

Putin avrebbe deciso di vietare l’ingresso in Russia ai cittadini dei “Paesi ostili”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha annunciato che il presidente russo sta preparando un decreto per inasprire la politica di concessione dei visti di ingresso in Russia per i cittadini dei Paesi considerati “non amichevoli”. Nella lista ci sarebbero gli Stati Uniti, il Regno Unito e tutti i Paesi dell’Unione Europea, tra cui – ovviamente – anche l’Italia. “È in corso di elaborazione una bozza di decreto sulle misure di risposta nell’ambito dei visti in relazione alle attività ostili di un certo numero di Stati stranieri. Questa legge introdurrà tutta una serie di restrizioni all’ingresso in Russia”, le parole di Lavrov. Già nelle scorse settimane la Russia aveva annunciato, in risposta alle sanzioni imposte dall’Occidente al Cremlino, il divieto di ingresso nel Paese per diversi esponenti dell’amministrazione statunitense e dell’amministrazione Canadese. Nella “stop-list” c’erano per esempio il presidente Usa, Joe Biden, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, il segretario alla Difesa Austin e altre personalità politiche, come l’ex segretaria di Stato e first lady, Hillary Clinton.