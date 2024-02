Putin: “L’Ucraina? Per noi è questione di vita o di morte”

L’Ucraina per la Russia è “questione di vita o di morte”. A dirlo è Vladimir Putin. Per l’Occidente “si tratta di migliorare la loro posizione tattica, ma per noi si tratta del nostro destino, di una questione di vita o di morte”, le parole del presidente russo al giornalista Pavel Zarubin della radiotelevisione russa in un’intervista rilanciata dall’agenzia russa Tass.

Le parole di Putin sono state diffuse poche ore dopo la conquista delle rovine della città di Avdiivka, nell’est dell’Ucraina. Nella serata di ieri, il presidente ha ricevuto la comunicazione ufficiale dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e ha inviato un telegramma di congratulazioni ai reparti che hanno completato la missione. L’Ucraina, dopo settimane di durissimi scontri lungo la linea del fronte, ha deciso di ritirare i propri soldati dalla città.