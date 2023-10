Putin: “Testato con successo un missile nucleare, se attaccati il nemico non avrà possibilità di sopravvivere”

Vladimir Putin: “Testato con successo un missile nucleare”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca ha testato con successo un missile nucleare, rivelando, anche, di aver proposto in passato l’adesione della Russia alla Nato.

“Gli Stati Uniti avevano già firmato la legge sulla messa al bando dei test sulle armi nucleari, ma non l’hanno ratificata. Abbiamo condotto con successo un test del Burevestnik a propulsione nucleare” ha dichiarato Putin durante il suo intervento al forum del Valdai International Discussion Club.

“Dobbiamo comportarci in modo speculare nei confronti degli Stati Uniti; teoricamente è possibile revocare la ratifica del divieto degli esperimenti nucleari” ha aggiunto il presidente russo.

Alla domanda se la dottrina russa sia superata, Putin ha risposto che “nella dottrina militare russa ci sono due ragioni per l’uso delle armi nucleari : la prima è la risposta in caso di lancio di missili sul nostro territorio. Oggi l’aggressore non avrà alcuna possibilità di sopravvivere se rispondiamo. E la seconda è se l’esistenza dello Stato è minacciata, anche con l’uso di missili convenzionali. Non vedo la necessità di cambiare la situazione. Nessuna persona sana di mente penserebbe di usare armi nucleari contro la Russia”.

In precedenza, Putin aveva rivelato di aver proposto l’ingresso della Russia nella Nato, ma che la proposta fu respinta. “La Russia non ha iniziato la cosiddetta ‘guerra’ in Ucraina ma sta cercando di porvi fine. La crisi ucraina non è un conflitto territoriale, la Russia è già il Paese più grande del mondo in termini di territorio” ha aggiunto il leader del Cremlino.

Putin, poi, punta il dito contro l’arroganza dell’Occidente: “L’arroganza dei nostri cosiddetti partner in Occidente era semplicemente esagerata. Non c’è altro modo per dirlo”.

“Non so quale civiltà venga difesa da chi è sull’altra linea del fronte, ma noi difendiamo la nostra civiltà, il nostro popolo” ha poi aggiunto il russo.