Dopo la morte di Elisabetta II Vladimir Putin si è Unito alle espressioni di cordoglio degli altri capi di governo, nonostante la rottura tra Russia e Regno Unito causata dalla guerra in Ucraina. In un messaggio inviato via Telegram si è rivolto all’erede Carlo III, augurandogli “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e irreparabile perdita”. “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito.”- continua il messaggio – “Per molti decenni, Elisabetta II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell’autorità sulla scena mondiale”.

Il Regno Unito è uno dei primi paesi in linea per le sanzioni contro la Russia e per l’invio di armi in Ucraina. Ciononostante il presidente russo ha conosciuto la regina anche in epoche più serene per entrambe. Vladimir Putin è stato il primo capo russo a visitare la regina dai tempi degli zar, nel 2003, segnando all’epoca il rinnovamento del legame tra Russia e Occidente.