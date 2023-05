La proposta di matrimonio finisce male: il futuro sposo si getta in acqua | VIDEO

Doveva essere una scena romantica e invece è andato tutto storto. Una proposta di matrimonio in Florida è stata molto, ma molto, particolare. Scott Clyne, ragazzo di 35 anni, mentre era in barca, nel tirare fuori l’anello dalla tasca per chiedere alla sua fidanzata, Suzie Tucker, di sposarlo, è andato incontro a un grosso imprevisto: il gioiello gli è sfuggito di mano cadendo nell’Oceano.

Immediato il tuffo in mare di Clyne che, in “modalità panico assoluto”, ha cercato di recuperare il prezioso diamante. Fortunatamente per il promesso sposo, la scatola dell’anello è stata lenta ad affondare e il ripescaggio dall’acqua è stato tutto sommato “semplice”. Una volta messo in salvo il gioiello, la proposta dei novelli Jack e Rose della Florida è potuta andare avanti. E lei ha detto di sì. Insomma, c’è stato il lieto fine anche se il video – e la non splendida figura – è diventato virale con milioni di visualizzazioni in giro per il mondo.