“Kate sta bene” si è affrettato a comunicare Kensington Palace ma l’improvvisa defezione del principe William alla cerimonia commemorativa in ricordo di re Costantino di Grecia ha suscitato grande perplessità tra i sudditi inglesi. Il principe ereditario ha cancellato in extremis la sua presenza all’evento in programma al castello di Windsor per una “questione personale”. Il suo ufficio stampa non ha voluto aggiungere altro ma ha detto che la principessa del Galles, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale, continua a stare bene.

Motivo dell’assenza del principe del Galles, secondo quanto trapela da Kensington Palace, sono “Ragioni personali”, ma non ci sono altri dettagli. E l’evento è una cerimonia religiosa in ricordo di re Costantino di Grecia, morto l’anno scorso e cugino in secondo grado di re Carlo nonché padrino dell’erede al trono.

A sostituire William nel suo discorso, il principe Pavlos, figlio di re Costantino, oltre alla regina consorte Anne-Marie. Assenti Carlo e Kate, presenti Camilla, il principe Andrew e Sarah, duchessa di York.

Non è chiaro se la partecipazione di Re Carlo fosse prevista o meno: il “Daily Mail” riporta che il re sarebbe arrivato ma “andato via prima della cerimonia”.