Morto il principe Filippo, la malattia del marito della Regina Elisabetta

Oggi, venerdì 9 aprile 2021, è morto il Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta II. Il principe aveva 99 anni. Filippo si è spento al Castello di Windsor. Ma qual è la causa della sua morte e la malattia del principe? Sappiamo che recentemente è stato ricoverato per oltre un mese all’ospedale Edward VII del quartiere di Marleybone, nel centro di Londra, e aveva subito un delicato intervento al cuore. Il principe Filippo infatti aveva problemi cardiaci. All’uscita dall’ospedale era apparso in discreta forma, nonostante le ultime settimane di timore per le sue condizioni precarie. Tra meno di tre mesi, il 10 giugno, il principe avrebbe compiuto 100 anni. Era stato ricoverato per una non precisata infezione che poi ha necessitato un intervento cardiaco per una condizione pre-esistente. “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male”, aveva fatto sapere Buckingham Palace attraverso una comunicazione ufficiale. Dopo le dimissioni dal nosocomio, era stato messo in isolamento al Castello di Windsor. Ad annunciare la morte del principe Filippo di oggi una nota di Buckingham Palace. “E’ con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. E’ deceduto questa mattina al castello di Windsor”.

