Prete abusa per anni di una bambina e la mette incinta

Abusa di una bambina per anni e la mette incinta: responsabile di questa orribile vicenda è un ex prete colombiano di 50 anni, che si è giustificato affermando che “l’amore non ha età”.

Secondo quanto ricostruito, Nelson William Montes Lizarazo, questo il nome del sacerdote, ha abusato per la prima volta della minorenne quando aveva 10 anni.

Gli abusi, poi, sono proseguiti per almeno 5 anni.

Ed è proprio nel corso di questi anni, che la piccola è rimasta incinta e ha dato alla luce un bambino.

La vicenda è stata raccontata dalla vittima stessa, che oggi ha 30 anni.

La donna ha raccontato che il parroco trascorreva molto tempo con i bambini e che il religioso le riservava diverse attenzioni. Il primo episodio di abuso risale a quando la ragazza aveva 10 anni. Il prete ha iniziato a toccarla, mentre qualche anno dopo l’ha stuprata, convicendola del fatto che non stessero facendo niente di male.

Quando la giovane è rimasta incinta, ha raccontato tutto alla sua famiglia.

Il prete, così, è stato denunciato, ma per ben due volte hanno rigettato le accuse.

Il caso, tuttavia, è stato riaperto nel 2018 e si è concluso di recente con le dimissioni del sacerdote, il quale, si è sempre difeso affermando di essersi innamorato della bambina e che l’amore non può avere età.

