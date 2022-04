Pranzo di nozze a base di marijuana: decine di invitati in ospedale

Un pranzo di nozze si è trasformato in un incubo per decine di invitati che sono finiti in ospedale dopo aver mangiato inconsapevolmente marijuana.

La vicenda, avvenuta lo scorso febbraio in Florida, negli Usa, è emersa solamente ora dopo il racconto di uno degli invitati al matrimonio.

Secondo quanto ricostruito, una cinquantina di invitati si sono riuniti in un locale dove hanno iniziato ad assaporare alcune pietanze a base di “erbe”.

Quello che non sapevano, però, è che si trattava di marijuana. Molti invitati, quindi, hanno iniziato ad accusare diversi sintomi, tra cui vomito, formicolii e allucinazioni.

Una volta segnalato l’accaduto, la polizia ha scoperto che al cibo era stata aggiunta la marijuana ed ha arrestato la sposa, Danya Shea Glenny Svoboda, di 42 anni, e la responsabile del catering, la 31enne Joycelyn Montrinice Bryant, con l’accusa di manomissione del cibo e negligenza colposa.