Missili ucraini sul ponte di Crimea: crolla una campata, almeno due morti | VIDEO

Missili ucraini sul ponte di Crimea: crolla una campata, almeno due morti

Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato colpito da alcuni missili ucraini nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio: l’attacco avrebbe provocato il crollo di una campata e la morte di almeno due persone.

Il passaggio delle auto è stato completamente bloccato così come quello dei treni anche se il ponte ferroviario, che viaggia in parallelo alla strada, non ha subito danni.

Il ponte di Kerch era stato già attaccato dall’Ucraina lo scorso 8 ottobre in occasione del compleanno del presidente russo Vladimir Putin.

Per l’attacco, l’esercito ucraino potrebbe aver utilizzato i missili Storm Shadow, che sono stati appena consegnati dal Regno Unito.

L’obiettivo di Kiev sarebbe quello di bloccare definitivamente il passaggio per limitare i rifornimenti alla Russia, a quel punto disponibili solamente via mare o attraverso il corridoio di terra a nord dove è in atto la controffensiva ucraina.