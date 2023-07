L’allarme di Varsavia: “Mercenari della Wagner si avvicinano al confine polacco, situazione pericolosa”

Polonia: “Mercenari della Wagner si avvicinano al confine”

Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner, di stanza in Bielorussia dopo la rivolta messa in atto in Russia lo scorso 24 giugno, si sono spostati verso il corridoio di Suwalki, che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la Russia: a lanciare l’allarme è stato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

“Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwalki vicino a Grodno, in Bielorussia” ha affermato il premier alla radio Rmf.

Secondo Morawiecki, inoltre, i soldati potrebbero fingersi migranti per entrare nell’Ue dalla Bielorussia oppure aiutare i migranti irregolari a entrare nell’Unione Europea in un tentativo di destabilizzazione del Paese e non solo.

“Adesso la situazione sta diventando ancora più pericolosa – ha aggiunto Morawiecki in una conferenza stampa in una fabbrica di armi a Gliwice, nel sud della Polonia – Questo è certamente un passo verso un altro attacco ibrido al territorio polacco”.