Migranti, perché la nuova proposta dell’Europa sui migranti non basta all’Italia

Patto sui migranti, cosa cambia in Europa dopo proposta di von der Leyen

“Un nuovo inizio”: con queste parole ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo Patto sui migranti, un accordo che nelle intenzioni dell’Europa dovrebbe rivoluzionare e migliorare la gestione del fenomeno migratorio. C’è grande curiosità, soprattutto in Italia, circa il superamento del regolamento di Dublino, quello cioè che stabilisce che è il Paese di primo approdo dei migranti a dover gestire le pratiche per la richiesta d’asilo. Più volte von der Leyen, nelle scorse settimane, ha auspicato a una rivoluzione del regolamento. Ma cosa prevede davvero il Patto sui migranti? Possiamo subito dire che il documento non prevede un superamento di Dublino, ma offre un sostegno economico per i rimpatri di chi non ne ha diritto, oltre a qualche possibilità di ridistribuzione dei migranti. Come ha sottolineato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, non c’è “quel netto superamento del sistema di Dublino da noi auspicato”, ma sono presenti “elementi di discontinuità”.

Il dibattito sulla redistribuzione dei migranti va avanti nell’Unione europea dal 2016, ma l’intesa non è mai stata raggiunta soprattutto per il disaccordo dei Paesi del gruppo di Visegrad, oltre che per quello dell’Austria e dei Paesi Baltici ai ricollocamenti obbligatori. Un fenomeno, questo, che va a discapito dei Paesi di primo approdo come Italia, Spagna, Grecia e Malta, spesso lasciati da soli in questi anni nella gestione degli sbarchi. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i cambiamenti imposti dal Patto sulla migrazione e l’asilo, presentato ieri e ora chiamato a essere negoziato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo.

Ricollocamenti

