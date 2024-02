Attimi di paura a Parigi, dove è stato arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato questa mattina almeno tre persone alla Gare de Lyon. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa Afp la Questura. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione. Secondo un rapporto provvisorio della Questura, l’attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave – che non è in pericolo di vita – e due feriti lievi.