Un paziente si è presentato al pronto soccorso in un ospedale del Paraguay con le mani blu. Il dottor Alejandro Ginzo ha raccontato la storia sui social media. Anche perché il ragazzo non aveva altri sintomi e il medico sapeva che non sarebbe stata una diagnosi semplice.

L’operatore sanitario ha condiviso sui propri account social un paio di foto delle mani del ragazzo e ha scritto: “Un giovane paziente viene per una colorazione bluastra delle mani, senza alcuna malattia di base”. Solitamente, però, una simile condizione è associata a gravi patologie: come quelle legate alla circolazione del sangue. Ma quello che ha allarmato il medico è che raramente aveva visto gli arti di un colore così bluastro mentre il resto del braccio sembrava perfettamente normale.

Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base pic.twitter.com/JFMGQKUtXt — Ale Ginzo_MD (@AleGinzo_MD) February 15, 2023

Dopo diversi commenti degli utenti, il medico ha deciso di svelare come ha risolto il caso clinico. “Il paziente riferisce di aver comprato jeans nuovi e di aver usato costantemente alcol spray. In particolare si è pulito le mani con l’alcool e le ha poi appoggiate sui jeans nuovi. Risultato? Mani blu”. E la “cura”? “Lavarsi le mani prima di andare al pronto soccorso”.