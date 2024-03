Paesi Bassi, uomo armato tiene in ostaggio diverse persone in un locale. Poi si arrende

Mattinata di paura a Ede, nell’Est dei Paesi Bassi, dove diverse persone sono state tenute in ostaggio per ore all’interno di un famoso locale della città da un uomo in possesso di armi ed esplosivi. Intorno alle 12.30 l’uomo, con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal locale con le mani alzate ed è stato arrestato.

La polizia ha fatto sapere tramite un post su X che “al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”. L’allarme era scattato nel primo mattino di oggi, sabato 30 marzo. L’attentatore sarebbe entrato nel locale all’ora di chiusura, intorno alle 4 del mattino, con armi ed esplosivi e avrebbe minacciato di far saltare in aria l’esercizio commerciale.

Il locale è il Cafe Petticoat, un bar e night club nel centro di Ede, città che conta circa 110mila abitanti e che dista 85 chilometri da Amsterdam. Nella serata di ieri il locale aveva ospitato una festa con musica techno.

#BREAKING: Multiple hostages taken at a café in #Ede, #Netherlands. The individual responsible is claiming possession of both explosives and firearms, escalating concerns. Authorities are on high alert, and the area is under heavy security. Please stay safe and avoid the… pic.twitter.com/wSlMRtHxDF

