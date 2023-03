Diventa virale su Tik Tok un video che fa molto discutere. Un body piercer si è rifiutato di bucare le orecchie di un neonato di appena 14 giorni di vita, nonostante l’incredibile insistenza del padre, che avrebbe voluto fargli un piercing. Un tema che ha creato grande dibattito nel Regno Unito. Per fortuna Adhum Price, questo il nome del professionista, si è saggiamente rifiutato.

L’uomo ha postato il video in cui durante una conversazione dice al genitore che non farà il piercing al bimbo. Allora il padre del neonato ha incalzato il body piercer, chiedendogli quale fosse l’età minima per farlo. “In realtà andiamo solo da otto anni in su e anche allora è un caso di consenso informato”, ha spiegato Price. “Devi avere una conversazione con tuo figlio e scoprire se è qualcosa che vuole affrontare – se si sente a suo agio con il piercing e se, sai, sta bene con noi che usiamo gli aghi per questa procedura”.

Ma il padre continuava a insistere dicendo che il figlio, appena nato, non aveva problemi con gli aghi. Secondo l’American Academy of Pediatrics, il piercing va fatto solo quando il bambino sarà “abbastanza maturo” per prendersene cura da solo.