Padre investe e uccide la figlia: non accettava il suo fidanzato

In Inghilterra, un uomo ha ucciso sua figlia di 19 anni investendola due volte con l’auto, dopo che la ragazza aveva cercato di difendere il fidanzato. Nigel Malt, 44 anni, non accettava il ragazzo e stava per colpirlo con un piede di porco fino a quando la figlia, Lauren, non è intervenuta. Per questo motivo, secondo quanto ricostruito, il padre è andato a prendere l’auto e ha investito in retromarcia la ragazza che non è morta sul colpo. È, infatti, tornato indietro per ucciderla.

L’uomo, prima di portare Lauren in ospedale dove è stata dichiarata morta, è andato nel negozio dove lavora l’ex moglie. Malt aveva ricevuto un ordine restrittivo e non poteva avvicinarsi alla donna che ad aprile 2021 lo aveva denunciato per aggressione.

Il fatto è avvenuto davanti al resto della famiglia a King’s Lynn, nel Norfolk, il 23 gennaio. L’uomo, che negava di aver ucciso la figlia, oggi 18 luglio, è stato dichiarato colpevole per l’omicidio.