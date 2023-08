Non era stato pagato per il lavoro eseguito, e allora, furibondo, ha pensato di distruggere l’intero tetto da lui costruito sopra al giardino del cliente. Il fatto è avvenuto in Irlanda, a Dublino. Un episodio diventato virale a livello mondiale grazie ad un video caricato su Reddit che in poco tempo ha fatto il giro del web.

L’uomo, un operaio, era stato ingaggiato per costruire una piccola tettoia sul retro del giardino, ma quando il proprietario si è rifiutato di pagare la cifra concordata, ha deciso di farsi giustizia da solo. “Un tizio a Swords Co. Dublino non ha pagato il suo muratore”, è il titolo del filmato. Nella clip si vede il costruttore salire sul tetto e iniziare a demolirlo con la motosega mentre urla: “Questo è quello che succede quando non paghi il conto del c***o”. L’operaio solleva la motosega mostrandola alla coppia, prima di tornare al suo compito di distruzione. Ma la vendetta non è finita qui: nei giorni successivi con cartelli temporanei appesi ad alberi, lampioni e auto, l’operaio ha fatto sapere a tutto il quartiere che i proprietari non erano riusciti a pagarlo.

Un utente ha detto: “L’altro giorno ho visto questo costruttore seduto a una rotonda accanto alla casa in questione dove ha eretto diversi grandi cartelli che dicevano ‘(numero civico) (nome della via) NON HA PAGATO PER I LAVORI EDILI’ ha parcheggiato il suo furgone accanto alla rotonda con lo stesso cartello in vetrina”. “Immagino che i proprietari di casa siano stati ben avvertiti”, ha scritto un altro. Un terzo ha detto: “Dovranno faticare per convincere qualcuno a ripararlo, nessuno accetterà il lavoro quando scoprirà cosa è successo”.