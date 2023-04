Olanda, treno deraglia fra l’Aia e Amsterdam: una vittima e decine di feriti

È di una vittima e 30 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Olanda, sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam. Il convoglio è deragliato alle 3.25 ora locale dopo aver urtato attrezzi da costruzione sulla corsia lungo un villaggio nella periferia nord-est di La Haye.

“Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario”, hanno fatto sapere i soccorritori. “Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno”, che si è spezzato in più tronconi.

La circolazione ferroviaria sulla linea tra Leida e l’Aja è completamente interrotta ed è stato attivato il numero verde 088 269 00 00 per potersi mettere in contatto con i propri cari che, si teme, si potessero trovare a bordo del treno.

Update

About 30 people have been injured – some seriously – after a passenger train derailed in the western #Netherlands#Emergency services say the overnight #crash happened after the train transporting about 50 people hit construction equipment near the village of #Voorschoten pic.twitter.com/JzksHR2VGK

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 4, 2023