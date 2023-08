Novembre del 1982. All’epoca Barack Obama aveva 21 anni e in una lettera alla fidanzata del tempo, Alex McNear, scriveva: “Per quanto riguarda l’omosessualità, devo dire che credo che questo sia un tentativo di allontanarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena. Vedi, faccio l’amore con gli uomini ogni giorno, ma nell’immaginazione”. A rivelare il contenuto della lettera è il New York Post, che l’ha pubblicata integralmente.

“La mia mente è in gran parte androgina – si legge ancora nello scritto – spero di renderla ancora più tale fino a quando non potrò pensare in termini di persone, non come donne in contrapposizione agli uomini. Tornando al corpo, sono uomo e fisicamente nella vita scelgo di accettare quella contingenza”. Obama sembra esprimere qui il suo desiderio di una prospettiva che comprenda le persone nel loro insieme, piuttosto che separarle in categorie di genere.

Per i tabloid conservatori, come il New York Post e il Daily Mail che ha ripreso subito la notizia, è l’ammissione di una fantasia sessuale mai rivelata, che ora Donald Trump e i repubblicani potrebbero cavalcare in campagna elettorale. Per altri invece Obama alluderebbe ad una connessione intellettuale o spirituale con gli uomini.

Il biografo ufficiale di Barack Obama, David Garrow, ha dichiarato di non trovare nulla di insolito nelle riflessioni giovanili dell’ex presidente Usa: “Sono uno storico, non uno psicologo, ma penso che sia una notizia “di pubblico dominio” che una (vasta?) maggioranza di esseri umani abbia fantasie sessuali!”.