Nonna costringe la nipote di 4 anni a bere una bottiglia di whisky: la bimba muore

Ha costretto la nipote di 4 anni a bere una bottiglia di whisky, lasciandola morire davanti agli occhi di sua madre. La donna si era arrabbiata perché la piccola aveva “bevuto un sorso di whisky Canadian Mist, lasciato sul tavolo” e così, per punizione, ha costretto la nipotina ad inginocchiarsi sul pavimento e finire la bottiglia. Il tutto sotto lo sguardo inerme della madre, che ha assistito alla scena impassibile.

La tragedia è avvenuta in Louisiana, negli Stati Uniti, lo scorso 21 aprile. La piccola China Record è morta: ad ucciderla sua nonna Roxanne, di 53 anni. La donna è ora in prigione, insieme alla madre della bambina, Kadjah Record, 28 anni, che di fronte a quello che stava accadendo non ha fatto nulla. Secondo quanto riferiscono i media locali, che citano fonti della polizia, sono stati i fratelli della bimba a lanciare l’allarme, raccontando agli agenti quanto successo.

Per la bimba non c’è stato nulla da fare: l’autopsia ha accertato che è morta per avvelenamento acuto da alcol e che nel suo sangue aveva un tasso alcolico di 0.68, più di otto volte superiore al limite legale di 0,08. Di fronte agli investigatori, la nonna ha ammesso di aver “incasinato tutto” e che “voleva assumersi la piena responsabilità” per la morte della nipotina. Secondo quanto riferito, la 53enne ha anche detto “di essere andata troppo oltre” e di aver “rovinato la vita a tutti”. Adesso dovrà affrontare un’accusa per omicidio.