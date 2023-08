New York, trovato morto in casa lo chef italiano Riccardo Zebro

È stato trovato morto in casa a New York lo chef lombardo Riccardo Zebro, 34 anni. Il cuoco lavorava al Santambroeus West Village, locale legato all’iconico ristorante milanese. Ancora da chiarire le circostanze del decesso, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto. La notizia è stata riportata da La Repubblica.

Lo chef era a New York dal 2016. Era originario di Cassina De’ Pecchi, in provincia di Milano, dove lo aspettavano da qui a poche settimane per le vacanze. Nella ristorazione era entrato da giovanissimo, partendo dall’hotel Sheraton Diana Majestic in Porta Venezia, a Milano. Aveva cominciato come commis di cucina fino ad arrivare al ruolo di capopartita nella brigata di Paolo Croce. Poi aveva cominciato a viaggiare, dalle Bermuda fino a New York, dove ha lavorato nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, e al Sant’Ambroeus. Nel 2018 ha anche avuto modo di cucinare i suoi piatti per l’attore Robert De Niro. Era un testimonial orgoglioso della cucina italiana, dai ravioli del plin ai tajarin fino al risotto al nero di seppia.