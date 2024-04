Scossa di terremoto a New York, oscillano i grattacieli di Manhattan: l’epicentro nel New Jersey

Scossa di terremoto a New York, oscillano i grattacieli di Manhattan

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto oscillare i grattacieli di Manhattan e gli edifici di New York: l’epicentro del sisma, avvertito anche a Filadelfia e Boston, è stato registrato nel New Jersey, a circa 70 chilometri dalla Grande Mela.

Fortunatamente il terremoto sembrerebbe non aver provocato danni né tantomeno feriti. “Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo la popolazione nel corso della giornata” ha scritto su X la governatrice di New York Kathy Hochul.

I terremoti non sono così frequenti nella costa orientale degli Stati Uniti, motivo per cui molte persone a New York sono subito scese in strada dopo la scossa.