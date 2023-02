Naufrago sopravvive un mese al largo mangiando solo ketchup, Heinz lo cerca per regalargli una barca nuova

Nutrendosi soltanto di ketchup, aglio in polvere e dadi da brodo mescolati in acqua, il marinaio 47enne Elvis Francois è sopravvissuto per quasi un mese in seguito a un naufragio in barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell’isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive.

Le correnti lo hanno portato al largo a inizio dicembre, è stato soccorso 24 giorni dopo, quando era ormai gennaio, grazie a un avvistamento aereo. Ora il colosso del ketchup, Heinz, sta cercando di contattarlo per regalargli una barca nuova.

L’azienda ha già contattato il governo della Dominica, la nazione insulare da cui proviene Francois, così come la marina colombiana, che lo ha salvato a nord-ovest di Puerto Bolívar in Colombia.

Il rivenditore ora “chiede al pubblico in generale di provare ad aiutare con la ricerca” per potergli donare “una nuova barca dotata di tecnologia di navigazione completa per evitare un altro disastro in futuro”.

Heinz ha anche lanciato l’hashtag #FindTheKetchupBoatGuy per amplificare la portata del messaggio. L’uomo ha ricostruito i momenti del suo salvataggio: “Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c’era altro da fare che sedersi e aspettare. Per tutto il tempo in cui sono stato alla deriva ho dovuto togliere l’acqua dallo scafo per non affondare”.

Ha segnalato la sua presenza a un velivolo riflettendo la luce del sole attraverso uno specchietto. La sua barca a vela aveva incisa la parola “aiuto” sullo scafo.