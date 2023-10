Musk lancia la crociata contro le Ong e attacca la Germania: “Con i migranti viola la sovranità dell’Italia, è un’invasione”

È ormai scontro aperto tra Elon Musk e il governo tedesco. Il miliardario sudafricano ha usato la sua Twitter, diventata ora X, per attaccare Berlino sui migranti, sposando la linea della destra sul tema dei fondi alle ong.

L’accusa a chi sostiene le ong che salvano vite in mare è quella di “violare la sovranità dell’Italia” portando “un enorme numero di migranti sul suolo italiano”. “Questa suona come un’invasione”, ha scritto infine Musk, in risposta all’account ufficiale del ministero degli Esteri tedesco.

La disputa via social è iniziata ieri, quando Musk ha condiviso un video in cui si vedono dei migranti salvati da una ong. Il fllmato era accompagnato da un testo: “Ci sono 8 Ong tedesche nel Mediterraneo. Raccolgono clandestini per farli sbarcare in Italia. Queste Ong sono finanziate dal governo tedesco. Speriamo Che l’Afd vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo”. Musk lo ha ricondiviso scrivendo: “L’opinione pubblica tedesca ne è consapevole?”. Il profilo del ministero degli Esteri tedesco aveva replicato con un secco: “Si chiama salvare vite umane”.

Nelle ultime ore, Musk ha continuato a rilanciare post sulla questione dei migranti, anche dal punto di vista statunitense. Ieri ha pubblicato un lungo video da Eagle Pass, cittadina texana al confine col Messico attraversata dal muro statunitense per impedire l’accesso dei clandestini. “È molto importante che le persone sappiano cosa sta succedendo qui”, ha detto Musk, prima di pubblicare un altro video in cui viene mostrato imbracciare un fucile semiautomatico Barrett, calibro 50.