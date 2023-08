Musk contro Zuckerberg, salta l’incontro: “Ringrazio il ministro Sangiuliano, ma Mark ha rifiutato l’offerta”

Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg molto probabilmente non si farà. I due miliardari da tempo si stanno scontrando sulla vicenda a suon di tweet o post su Thread, il nuovo social network di Zuckerberg. Tante parole ma pochi fatti. Nella giornata di oggi, 17 agosto 2023, l’ultima uscita del patron di Twitter: “Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità – ha scritto Elon Musk -. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia”.

Mentre Mark Zuckerberg ha spiegato di aver proposto luogo e data al suo rivale, Elon Musk sostiene che è proprio il primo ad aver rifiutato l’offerta. Secondo Musk, infatti, Zuckerberg vorrebbe che ad organizzare il combattimento fosse l’UFC, e cioè, un’organizzazione di arti marziali miste statunitense. “Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio – ha scritto Elon Musk in merito alle donazioni -. Vuolo solo combattere se è l’UFC ad organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a scontrarmi”, ha concluso Musk.