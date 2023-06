Muore di stenti a 16 mesi: la mamma l’aveva lasciata sola in casa per andare in vacanza

Una bambina di 16 mesi è morta dopo essere stata abbandonata da sola in casa dalla mamma, partita per una vacanza senza preoccuparsi di affidare la figlia alle cure di parenti o amici. Al suo rientro dal viaggio, la terribile scoperta.

Kristel Candelario, 31 anni, è stata arrestata e accusata di omicidio dopo che la sua bambina, Jailyn, è stata trovata senza vita nella loro casa di Cleveland, in Ohio. Non c’erano “segni di trauma” sul corpicino, e l’indagine dell’ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga ha rivelato che “la bambina era stata lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni, e successivamente era morta”.

La mamma della bimba di soli 16 mesi era partita per una vacanza tra Puerto Rico e Detroit, senza assicurare la piccola alle cure di nessuno. Al suo ritorno, il 16 giugno, l’ha trovata morta di stenti, in uno stato di forte disidratazione.

Sconvolti i vicini di casa, che erano molto affezionati alla bambina e in diverse occasioni se ne erano presi cura. Una donna, in particolare, ha spiegato che Jailyn veniva spesso affidata alle cure della nonna: “La mamma voleva sempre uscire e l’ha lasciata spesso con sua nonna”, ha dichiarato a WOIO.