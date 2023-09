Muore a 14 anni dopo aver mangiato “la patatina più piccante al mondo” per una sfida su TikTok

Un ragazzino di 14 anni del Massachusetts è morto dopo aver preso parte a una sfida che spopola su TikTok, “One Chip Challenge”, che consiste nel mangiare la patatina più piccante al mondo e resistere il più a lungo possibile senza bere o ingerire altro per cercar sollievo. Benché non ci sia ancora l’ufficialità che a causare il suo decesso sia stato lo snack speziato, la famiglia si dice certa che le cose siano andate effettivamente così. Lo riportano i media locali, incluso il New York Post.

La challenge circola da diversi mesi su TikTok e preoccupa non poco i genitori: malori, nausee, svenimenti, problemi respiratori si sono già verificati in diverse occasioni con le patatine prodotte da Paqui, e ora ci sarebbe scappato il primo morto. Harris Wolobah, questo il nome della vittima, si è sentito male a scuola accusando fortissimi dolori allo stomaco, pare proprio dopo aver mangiato una di quelle patatine. Portato a casa dalla madre, in un primo momento la situazione era migliorata, salvo peggiorare nel pomeriggio quando sentitosi nuovamente male è morto. Ora sarà l’autopsia a dire la verità sul suo decesso.

Nelle patatine finite sotto accusa ci sono due tra le spezie più potenti: il Carolina Reaper Pepper e il Naga Viper Pepper. L’azienda produttrice avverte di non mangiare le patatine se si è sensibile a prodotti speziati o si hanno problemi di salute. “Cerca assistenza medica se dovessi sperimentare difficoltà respiratorie, svenimenti o nausea prolungata” fa inoltre sapere, consigliando il prodotto solo agli adulti. Molti minorenni, però, hanno già preso parte alla challenge che su TikTok ha totalizzato miliardi di visualizzazioni.