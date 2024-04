Tragedia in India, dove una bambina di 10 anni è morta durante i festeggiamenti del suo compleanno. La famiglia era riunita per festeggiare il giorno del genetliaco della piccola, e per l’occasione aveva acquistato online una torta di pasticceria. Tutti i familiari, dopo averla mangiata, si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. La bambina purtroppo non ce l’ha fatta, mentre i genitori e la sorellina di 8 anni sono stati ricoverati. Secondo quanto riporta il Times of India, è accaduto nella serata del 24 marzo scorso.

Si indaga per ricostruire l’accaduto. Sotto la lente degli investigatori si trova naturalmente il dolce al cioccolato scelto sul web per celebrare la festività in famiglia, e la pasticceria che l’ha realizzato. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul corpo della piccola Manvi, mentre un campione della torta incriminata è stato analizzato in laboratorio: saranno gli esperti a confermare se il prodotto contenesse o meno sostanze velenose.

“Abbiamo ordinato la torta nel pomeriggio di domenica 24 marzo per festeggiare il compleanno di mia nipote Manvi, e l’abbiamo consumata intorno alle 19, a cena”, ha raccontato il nonno della bimba. “Intorno alle 11 però tutti hanno iniziato a sentirsi male”, ha detto al quotidiano locale.

“Ambedue le mie nipotine hanno iniziato a vomitare subito dopo aver consumato la torta, in preda alla nausea. Sono finiti tutti in ospedale, anche i genitori, è stata sicuramente un’intossicazione alimentare. E Manvi, purtroppo, non è riuscita a sopravvivere”. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, per la bambina non c’è stato nulla da fare. “Manvi chiedeva continuamente dell’acqua, lamentava una sete estrema e di avere la bocca secchissima: dopo aver consumato il dolce era andata a dormire, l’hanno trovata la mattina già priva di sensi. Preman, la mia nipote più piccola, invece è sopravvissuta dopo aver vomitato la torta”.