Monaci positivi al test antidroga: chiuso un tempio buddhista

Tutti i monaci di un piccolo tempio buddista della Thailandia sono risultati positivi alla metanfetamina. Per questo i monaci sono stati mandati in un centro di recupero e potranno essere riammessi solo se riusciranno a disintossicarsi. L’abate è accusato di traffico di stupefacenti. Il luogo sacro, invece, è stato momentaneamente chiuso al pubblico. Il tempio buddhista contava sul servizio dei 4 monaci, che vivevano nel luogo di culto nella provincia settentrionale del Phetchabun.

L’assurda scoperta è stata fatta dalla polizia locale, che ha deciso di eseguire un test antidroga sui monaci. Non è ancora stata fornita la motivazione per la quale le forze dell ordine abbiano deciso di agire proprio in questo tempio. “Il tempio è ora vuoto e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati di non poter fare alcuna cerimonia”, spiegano i funzionari locali. Ma assicurano che arriveranno altri monaci per riaprire il tempio buddista.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, in Thailandia il consumo di metanfetamina ha raggiunto i massimi storici nel 2021. La sostanza viene importata dal paese vicino del Laos. E il prezzo per una dose è bassissimo: bastano 50 centesimi. La scorsa settimana, un ufficiale di polizia è stato destituito dal suo ruolo, perché in possesso di droga. L’uomo sotto stupefacenti ha ha fatto una strage in un asilo, dove ha ucciso 37 persone.