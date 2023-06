Fa la modella su OnlyFans ed è madre: “Ho preso i miei figli a scuola in abiti sexy: criticata dai genitori”

Madre e modella su OnlyFans. Come conciliare le due cose? Olivia è una giovane mamma 33enne che crea contenuti su OnlyFans. Un giorno, ha raccontato la donna inglese, è andata a prendere i figli a scuola dimenticando di indossare ancora i vestiti utilizzati per i suoi video e foto. Un outfit ritenuto da alcuni poco consono.

L’episodio è stato giudicato molto trasgressivo e fuori luogo da altri genitori che, invece, hanno un lavoro un po’ più normale. Molti utenti hanno commentato con frasi del tipo: “Penso che i tuoi figli siano molto in imbarazzo a vederti conciata in quel modo”. Olivia, però, non si interessa delle critiche che riceve sui social, ma anzi, continua a investire su di essi. La “mamma sexy” è, infatti, molto seguita sia su TikTok, dove conta più di 200 mila follower, che su Instagram, dove ne possiede quasi 30 mila.