Missile balistico nordcoreano sorvola il Giappone: cittadini invitati a ripararsi nei rifugi

In Giappone sono suonate le sirene. Un missile balistico a medio raggio nordcoreano ha sorvolato il paese, come confermato da Pyongyang. Una dimostrazione di forza senza precedenti visto che la parabola del missile ha raggiunto i mille chilometri di altezza e i 4 600 di distanza. Per un minuto avrebbe sorvolato la prefettura di Aomori, prima di scomparire nell’Oceano. Dal 25 settembre il regime Kim ha effettuato cinque lanci, per un totale di otto missili.

“Il Giappone non può tollerare una mossa del genere e abbiamo presentato una protesta alla Corea del Nord attraverso la sua ambasciata a Pechino, condannandola nei termini più forti possibili”, ha dichiarato il ministro della Difesa Yazukazu Hamada. Il portavoce del governo ha anche affermato che le Forze di autodifesa hanno “completamente monitorato e seguito il lancio fino al momento dell’atterraggio”, senza prendere misure per abbattere il missile, ha aggiunto, poiché non erano previsti danni al territorio giapponese.

L’ultimo lancio era avvenuto nel 2017, anno in cui le forze sudcoreane e americane avevano condotto esercitazioni militari congiunte, un appuntamento reiterato il mese scorso. Si prevede un test nucleare della Corea del Nord nelle prossime settimane. Il volo sopra l’arcipelago giapponese di oggi, il settimo nella storia nordcoreana, è stato seguito dall’annuncio di “risposte robuste” da parte delle autorità di Seoul e di Washington. Si è inserita così anche la Corea del Nord nell’attualità internazionale, dominata dalla guerra in Ucraina e, meno recentemente, dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina riguardo Taiwan, oltre ad avanzare nel programma di perfezionamento del suo arsenale nucleare.