Il ministro degli Esteri inglese ai tifosi Lgbtq: “Ai mondiali siate rispettosi della cultura del Qatar”

Il ministro degli Esteri inglese ai tifosi Lgbtq: “Ai mondiali rispettate il Qatar”

È polemica nel Regno Unito per le parole di James Cleverly, ministro degli Esteri dell’ex governo Truss, il quale, si è rivolto a tutti i tifosi Lgbtq che si recheranno in Qatar in occasione dei mondiali di calcio invitandoli a rispettare la cultura del Paese.

In un’intervista, infatti, Cleverly ha dichiarato di aver “parlato con le autorità del Qatar” per informarsi su “come tratteranno i nostri tifosi e i tifosi del resto del mondo”.

“Vogliono assicurarsi che i tifosi di calcio siano al sicuro, protetti e si divertano, ma sanno che dovranno scendere a compromessi in termini di quello che è un Paese islamico con una serie di norme culturali molto diverse dalle nostre” ha aggiunto il politico.

“Una delle cose che direi agli appassionati di calcio è per favore, di essere rispettosi della nazione ospitante. Stanno cercando di garantire che le persone possano essere se stesse e godersi il calcio, e penso che con un po’ di flessibilità e compromesso da parte di entrambe le estremità si possa assistere ad una Coppa del Mondo sicura sicura ed emozionante” ha dichiarato Cleverly.

“Esattamente quale sarebbe la rispettosa via di mezzo tra le persone Lgbtq che chiedono sicurezza e un regime che le sbatte in prigione?” hanno iniziato a chiedersi gli inglesi.

In Qatar, infatti, l’omosessualità è illegale con pene che vanno dal carcere alla pena di morte.