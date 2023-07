Milionaria a 11 anni: “Ho guadagnato 100mila euro in un mese”. Ecco come ha fatto la piccola “imprenditrice” australiana

Diventare milionari da bambini. Fa discutere il caso della piccola “imprenditrice” australiana Pixie Curtis, a cui viene attribuito un patrimonio di circa 7 milioni di euro a soli 11 anni. La madre è una guru delle pubbliche relazioni, Roxy Jacenko, che da anni promuove le attività della bambina. Già da quando frequentava l’asilo si parlava di Pixie come di una milionaria, grazie a un marchio di fiocchi a suo nome. Negli ultimi anni, la bimbo ha anche promosso un’attività di fidget spinner, piccole trottole usate come giocattoli o come antistress, che avrebbe incassato oltre 100mila euro in un mese.

La vita della bimba viene raccontata sulla sua pagina Instagram, che conta 136mila follower. Alle critiche per l’esposizione mediatica della figlia, Jacenko ha sempre risposto con forza. Lo scorso novembre, quando era stata contestata per una lista di regali di Natale costosi pubblicata su Instagram, aveva risposto così: “Chiedete a qualsiasi genitore di una giovane donna di questa età, scoprirete che l’elenco è in qualche modo lo stesso”. A maggio è arrivata la decisione da parte della madre di chiudere le società della bimba per prepararsi all’imminente trasloco a Singapore, dove la famiglia raggiungerà il padre, il banchiere Oliver Curtis, condannato in passato per insider trading.