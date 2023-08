Milionari affittano un intero hotel per fare una mega orgia: “Sui muri c’era di tutto”

Ricchi in cerca di forti emozioni, trasgressione, mega orge. Un gruppo di clienti vip e molto facoltosi ha prenotato un intero hotel per poter organizzare una nottata a tutto sesso. Una serata senza freni inibitori e controllo. Per bloccare le stanze hanno dato un generoso anticipo di 250 mila euro per due notti.

A raccontarlo è il direttore del museo al Daily Star, uno dei più importanti tabloid inglesi, come riferisce Il fatto quotidiano. “Di certo non avevano problemi di soldi”, spiega. Dopo alcune discussioni di business, i ricconi si sono dati al piacere della carne: “Hanno speso tanto quanto un matrimonio di lusso ma era fondamentalmente una gigantesca orgia di scambisti”.

Alla fine i dipendenti hanno constatato: “Sui muri c’era di tutto”. Il direttore ha narrato di danni e scene terrificanti nella fase delle pulizie. “Ma come diavolo hanno fatto? Abbiamo guardato in basso e abbiamo visto le macchie, abbiamo guardato di lato e ne abbiamo viste sui muri, a un certo punto nel bagno abbiamo alzato lo sguardo e le abbiamo viste tutte sul soffitto, e ci siamo chiesti: come è possibile? Questo non è umano, erano sul soffitto?”.

Stanze devastate e oggetti dell’arredamento usati come sex toys. Gli addetti hanno raccontato anche del soffione di una doccia tagliato via: l’ospite aveva attaccato un tubo per sonda anale. “Il gruppo dei milionari ha voluto prenotare l’intero albergo per lasciarsi andare alle perversioni, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di ritrovare le stanze in quelle condizioni”, ammette sconsolato il responsabile della struttura.

Tanti soldi, dunque, ma pochissima educazione. I partecipanti al festino si sono fatti sorprendere a far sesso ovunque, cercando anche di coinvolgere gli stessi dipendenti, anche dopo l’orario di check out oltre il quale sarebbero iniziate le pulizie. “Abbiamo dovuto parlare con una coppia completamente nuda, aspettavano di far sesso fino a quando non avessimo iniziato a pulire la stanza. Insomma, volevano che qualcuno li guardasse”. I super ricchi si sono alla fine dimostrati anche poco generosi per quanto riguarda le mance: “Abbiamo guadagnato solo 20 sterline”.