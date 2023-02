Ha aperto il fuoco all’interno della State University del Michigan, negli Stati Uniti, uccidendo tre persone e ferendone cinque. Poi ha fatto fuoco contro se stesso e si è tolto la vita.

“Non c’è più una minaccia per il campus”, ha detto il vice capo ad interim della polizia, Chris Rozman, intervenuto insieme alla sua squadra per neutralizzare l’ennesima sparatoria in un complesso scolastico o universitario degli Usa. Momenti concitati in due diverse località del campus, con centinaia di agenti che si sono radunati nell’area per cercare l’uomo armato.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3 — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

Il sospetto deceduto non è stato identificato e la polizia non è sicura se avesse qualche legame con l’università. I primi spari a Berkey Hall, un edificio alle porte del complesso, poi altri colpi sono stati uditi vicino al Michigan State University Union Building.

Michigan State University video (scene) pic.twitter.com/E8UQBqbq2k — Followchain Live (@followchainlive) February 14, 2023

“La polizia e i soccorritori – ha riferito Rozman . hanno agito rapidamente. Ci siamo presi cura delle vittime in entrambi i luoghi”.

Dei cinque feriti in ospedale, alcuni sarebbero in pericolo di vita. Le autorità non hanno specificato se si tratti di studenti o personale dell’università.

“Siamo sollevati di non avere più una minaccia attiva nel campus – ha dichiarato ancora il vicecapo di polizia – ma ci rendiamo conto che la comunità impiegherà molto tempo per riprendersi da quello che è successo oggi”.

Il campus della State University del Michigan ospita 50mila studenti: le attività sono state sospese per 48 ore, la polizia ha invitato gli studenti a non presentarsi all’ateneo.