Almeno 20 persone sono rimaste uccise per la caduta di un convoglio della metropolitana di Città del Messico, dopo il crollo del ponte su cui viaggiava: tra le vittime anche alcuni minori. Una settantina, invece, sarebbero i feriti.

La linea di metropolitana il cui vagone è deragliato viaggiava a sud della capitale intorno alle 22 (ora locale) di ieri. Vigili del fuoco e soccorritori hanno lavorato per ore per liberare i passeggeri del treno intrappolati tra le macerie, i cavi e i pezzi di metallo. Claudia Sheinbaum, sindaca di città del Messico, ha annunciato su Twitter di essersi recata sul luogo dell’incidente, ma ha fermato i soccorsi “per il rischio di altri crolli”.

Verranno ripresi quando una gru arriverà sul posto. “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”, ha detto Sheinbaum, escludendo comunque che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. I video diffusi sui social mostrano vagoni del treno sospesi a mezz’aria tra le sirene delle ambulanze che risuonano nelle vicinanze.

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation

